VIDÉO - "J'ai changé mes habitudes" : pourquoi les Français mangent moins de fromage

Malgré l'amour qu'il porte à leurs fromages, les Français en mangent moins. Ainsi, les ventes de fromage de brebis ont reculé de 7% en un an. En cause, l'inflation, qui touche aussi les produits laitiers. "Moi j'ai changé mes habitudes : moins souvent de fromage", explique une cliente face à la caméra de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Une autre ajoute : "Ça a terriblement augmenté et je choisis peut-être mieux". "Je sélectionne les fromages de chèvre qui ont les prix un peu moins élevés", abonde un client.

Pour ce qui est du Comté, le prix a bien grimpé en trois mois. "Celui-là était à 26, il est à 30,10 euros maintenant", montre une fromagère. Et de poursuivre : "On sent bien que les quantités sont plus restreintes. Même quand ils (les clients, ndlr) viennent chercher un peu de raclette, ils vont se dire qu'ils vont préférer mettre un peu plus de patates ou de charcuterie."

Pour certains clients, le fromage n'est même plus un produit du quotidien, ils le réservent pour les repas de fête. "Effectivement, on en achète beaucoup moins souvent", acquiesce un homme.