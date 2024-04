VIDÉO - La Réunion : l'incontournable pique-nique créole

L'île de la Réunion est un bout de France dans l'océan Indien. Cette semaine, le JT de TF1 vous fait découvrir ses trésors, ses traditions, mais aussi sa douceur de vivre. Aujourd'hui, rendons-nous à un pique-nique créole.

À l'heure où La Réunion s'éveille à peine, où seuls les pêcheurs de capucins s'affairent dans le lagon, il n'est pas rare de croiser quelques lève-tôt. Céline et Eleanor sont de corvée matinale à la recherche de la meilleure place pour pouvoir cuisiner directement sur la plage.

La chef du jour, c'est Lolita Calteaux. Dans sa voiture, tout y est, des marmites à toutes sortes d'ingrédients. Oublié les sandwichs et la salade de pâtes, le pique-nique créole, c'est avant tout une histoire de bons petits plats traditionnellement cuits au feu de bois.

À l'ombre des filaos, pendant que les marmites crépitent, les invités s'installent, se retrouvent et partagent. Le maître-mot, vous l'aurez compris, c'est la générosité. C'est l'occasion pour certains d'expérimenter leur tout premier repas réunionnais.

C'est aussi l'occasion de faire découvrir et de perpétuer les us et coutumes des anciens. Il s'agit d'un rassemblement familial ouvert aux amis, aux amis des amis, mais aussi aux collègues de travail. Le pique-nique créole est un pilier de la culture populaire.