VIDÉO - Le concours du Meilleur ouvrier de France a 100 ans : aux côtés de Guillaume, sellier

Le concours du Meilleur ouvrier de France fête cette année ses 100 ans. Pour l'occasion, TF1 a suivi Guillaume Gent, sellier.

C'est un corps-à-corps avec la matière, un tête-à-tête quotidien. C'est la passion dont il vit. Guillaume Gent, sellier professionnel, se dit habilleur de chevaux. Depuis l'année dernière, il est l'un des meilleurs ouvriers de France. "Ce qui m'a toujours attiré dans la sellerie, c'est à la fois la beauté de l'animal et l'assemblage du cuir", confie-t-il au JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

1500 heures de travail pour une pièce

Pour le concours, Guillaume a dû illustrer le savoir-faire à la française. Il a choisi de créer de toutes pièces une bride d'attelage datant de 1860. "Je me suis beaucoup entrainé", explique-t-il.

Deuxième épreuve : la réalisation d'une selle à la machine à coudre est un impératif. 1500 heures de travail ont été nécessaire, et au bout de son chef-d'œuvre, le titre tant espéré.

Le sur-mesure est une garantie de confort pour le cavalier et pour son cheval. La livraison d'une selle neuve et les essais sont toujours déterminants. Membre de l'équipe de France d'équitation, Émeline est en pleine période d'entraînement. La correction de la selle permettra à la jeune femme de diriger plus finement son cheval pour l'épreuve de dressage.