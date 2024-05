Le JT de TF1 vous emmène visiter le château de Boussay. Un édifice exceptionnel qui appartient à la même famille depuis 1000 ans.

Si vous rêvez d'une vie de château, voici ce qui vous attend : des heures de tonte et quelques acrobaties pour désherber. Boussay, c'est l'histoire d'une famille qui fait vivre un château depuis 1000 ans. Une mission transmise d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, Marc de Becdelièvre, copropriétaire des lieux, y vit toute l'année. "C'est un attachement très fort. Sinon il faudrait être fou pour pouvoir faire ça. (...) Nos liens, nos racines sont là", explique-t-il face à la caméra du JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Son frère Gilles vient pour les week-ends et les vacances. Chacun entretient la moitié de cette maison pas tout à fait comme les autres, avec à chaque étage des pièces surprenantes, comme une chapelle castrale, un lieu de prière réservé à la famille. Et juste au-dessus, une bibliothèque qui occupe toute une galerie dans cette aile construite au XVIIIe siècle. Garder un tel monument au fil des siècles implique de gérer pas mal d'imprévus.

Bâti il y a un millénaire, le château est plus fragile qu'on ne l'imagine. Et voici l'élément essentiel à son équilibre : des douves alimentées en eau par des sources. Il faut régulièrement les inspecter car elles protègent les fondations du château. La pierre peut s'altérer au fil du temps. "C'est un combat difficile et quotidien. Là, on voit les murs qui s'abiment", nous montre Marc de Becdelièvre.

La vie de château ne se résume toutefois pas à ces contraintes. Pour comprendre lien qui unit la famille au monument, rien de tel qu'une journée printanière, quand les petits-enfants et leurs parents sont là, quand quatre générations se retrouvent. Pour les plus anciens comme pour les plus jeunes, ces moments font l'âme de Boussay. Et s'il n'est plus question de banquets ou de bals, on y partage toujours de grands repas.