VIDÉO - Manche : cette famille tient la même boucherie depuis plus de 300 ans

Ici, à Périers (Manche), la boucherie c'est une histoire de famille. Depuis 1719, les générations de bouchers et bouchères se succèdent. L'une des photos les plus anciennes est d'ailleurs en évidence dans la boutique. Priscillia Blondel accompagne son mari à la tête de la boucherie Blondel depuis presque 30 ans, et c'est toujours la même passion. "C'est une grande fierté, on adore notre métier et l'artisanat", dit-elle à la caméra du 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.