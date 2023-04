VIDÉO - De l'imagination et beaucoup d'huile de coude : le monde merveilleux du décor miniature

Dans le monde de Geneviève Maître, tout est petit, précis et minutieux. Un voyage au pays du détail dans des répliques de boutiques chargées de souvenirs. Sa passion, fabriquer des scènes de la vie quotidienne à l'échelle 1/12. Entre ses mains, ce panier ne mesure pas plus de trois centimètres. Et à 70 ans, cette créatrice de décors miniatures ne manque pas d'imagination. Chez elle, rien ne se perd et tout se transforme. Les vieux bijoux deviennent des lampadaires et les boîtes d'œufs un jardin d'hiver.