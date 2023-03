Marché aux bestiaux de Laissac : une institution incontournable

Après l'installation des animaux, il faut se réchauffer et il faudra plus qu'un petit-déjeuner. Tout le monde se retrouve au café. Certains sont sur le pont depuis minuit. Alors à 7h dans l'assiette, il faut du consistant. Pour les fidèles du marché de Laissac, le "petit-déjeuner à la fourchette" compte presque autant que les affaires qui vont se nouer tout à l'heure. Dans un instant, le café se videra, tous iront au Foirail qui accueille chaque semaine le premier marché aux bestiaux de l'Hexagone. On y vend des bêtes depuis 1422. C'est la renommée du village.