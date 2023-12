VIDÉO - Noël : faire sa déco soi-même, c'est tendance (et c'est moins cher)

À trois semaines du réveillon de Noël, c'est l'heure des arbitrages budgétaires. Le poste décoration peut facilement être supprimé tant les possibilités de fabriquer les choses soi-même sont nombreuses. C'est le fameux "Do it yourself", qui peut permettre de faire de belles économies.

Des tables de fêtes que l'on imagine dorées, pailletées ou colorées, des sapins à décorer et désormais à fabriquer soi-même, un seul mot d'ordre cette année 2023 : soyez créatifs ! Par exemple, dans un atelier boule de Noël dans le reportage en tête de cet article où chacun laisse parler son imagination. Peu importe le résultat, l'important, c'est d'oser.

Le "Do it yourself", la tendance 2023

"On finit toujours par faire quelque chose de super joli", à condition d'être patient. Pour ceux qui n'auraient ni le temps ni l'inspiration, une petite innovation pourrait vous convaincre : des moules en résine pour faire ses étoiles de Noël . Le "faire soi-même", c'est la tendance de ces fêtes. On le voit dans les allées bondées du salon qui y est consacré.

C'est aussi une manière de faire des économies, avec un peu d'imagination. Sur les réseaux sociaux, on trouve toutes sortes d'idées. Sur son compte, Chris Payen, créateur de contenus, partage ses astuces avec du matériel très simple et pas cher. Il suffit de couper, plier en accordéon et coller. Le temps de fabrication est de cinq minutes et le résultat fait son petit effet. Découvrez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.