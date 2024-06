Cinq ans après l’incendie, l'orgue de Notre-Dame a été restauré et réinstallé. Mardi soir, nous avons pu l'entendre pour la toute première fois dans son écrin.

Le soir, quand les compagnons et les ouvriers ont quitté le chantier, il se passe quelque chose de nouveau à Notre-Dame. Pendant cinq ans, la seule musique était celle des marteaux, des engins et des disqueuses. Le grand orgue reprend du service. "Je sens les vibrations de l'édifice. Ça touche aux tripes, clairement. On a craint que cet orgue soit emporté par l'incendie et heureusement il a survécu miraculeusement. On a pu tout restaurer et on le remet dans l'état tel qu'il était avant l'incendie", se réjouit Bertrand Cattiaux.

8000 tuyaux à accorder un par un

Il travaille sur cet instrument depuis 52 ans. Il est chez lui dans cet immeuble de 18 mètres de haut, dont les tuyaux qui se réveillent en ronflant, viennent tutoyer les vitraux de la rose occidentale. Puis, dans le silence de la nuit noire vient le temps de l'harmonisation. Un facteur d'orgues au pupitre et un autre dans les entrailles de l'instrument, l'accordage se fait par petites touches très délicates.

Pour l’instant, les échafaudages au centre de l'édifice empêchent la pleine résonance du son dans le volume habituel de Notre-Dame. Il faudra six mois pour accorder un par un les 8000 tuyaux du plus grand orgue de France. Début novembre, les facteurs d'orgues laisseront le pupitre aux organistes pour commencer les répétitions de la cérémonie de réouverture en décembre.