VIDÉO - Notre-Dame de Paris : la splendeur des vitraux restaurés

Quelques jours plus tard, pour une raison de sécurité, tous les vitraux des 39 baies hautes ont été déposés, laissant pleuvoir sur les filets de protection une lumière blanche, jamais vue. Huit ateliers, en France et un en Allemagne, sont intervenus pour nettoyer et prendre soin de ces œuvres de dix mètres de long, salies par l'incendie, mais surtout par la suie des bougies et la respiration de millions de visiteurs.

Le temps qui passe a également fait son effet. Leur fabrication date du milieu du XIXe siècle, au moment de la grande restauration de l'édifice par l'architecte Viollet-le-Duc.