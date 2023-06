VIDÉO - Notre-Dame : découvrez le nouveau mobilier de la cathédrale

Après l'étude de 69 projets et la consultation d'une commission de spécialistes, c'est l'archevêque de Paris qui a choisi deux artistes pour redonner une unité à l'ensemble du mobilier. Sur l'autel, au pied de la Pietà épargnée par les flammes, sera posé un nouveau tabernacle, qui renferme le calice et les hosties. Il fait le lien entre l'art contemporain et les œuvres, qui depuis 800 ans ont composé le décor de Notre-Dame, et qui retrouveront la lumière à la fin du chantier.