VIDÉO - "On passe d'artisans à artistes" : le savoir-faire verrier reconnu par l'Unesco

Les gestes des maîtres-verriers viennent d'entrer à l'Unesco. Les artisans l'attendaient depuis deux ans. Voyons ce que ce label va maintenant changer pour eux.

La matière se travaille aux alentours de 1000 °C. Rudy Perret, maître-verrier depuis six ans, a besoin de près d'une heure de gestes précis pour réaliser un bonhomme de neige. Son savoir-faire et celui des autres verriers viennent d'être reconnus par l'Unesco : "C'est une grande reconnaissance pour nous et surtout pour les gens qui nous ont appris le métier. C'est le petit plus qui donne encore plus envie de le pratiquer tous les jours."

"Donner de la visibilité au métier"

La France, la Finlande, l'Allemagne et l'Espagne avaient demandé cette reconnaissance à l'Unesco. C'est un bon signe pour Sam, 19 ans, qui est en pleine formation : "Ça va permettre de continuer de donner la visibilité au métier".

Par cette reconnaissance, l'Unesco honore le travail des souffleurs de verre présents depuis cinq siècles dans le Grand Est. Le savoir-faire des tailleurs à froid est aussi distingué. À la cristallerie Lehrer, les verriers s'activent sous les yeux d'un public toujours impressionné.

Dans le Grand Est et dans l'Hexagone, les différents métiers du verre et du cristal font vivre 8000 personnes. Les artisans gardent les mêmes techniques, mais leur image évolue : "On passe d'artisans à artistes", résume Valentin Redon, chef d'atelier à la cristallerie Lehrer. La reconnaissance de l'Unesco permettra peut-être de mieux relever le plus gros défi de ce secteur. À présent, les générations doivent se renouveler. Il faut souvent des dizaines d'années d'expérience pour devenir un tailleur ou un souffleur de verre accompli.