La rénovation du Grand Palais, notamment pour les Jeux olympiques, aura duré plus longtemps que sa construction. Le JT de TF1 vous fait découvrir ce chantier hors normes.

De l’extérieur, il est impossible de réaliser l’ampleur du chantier du Grand Palais (Paris), strictement interdit au public. Le JT de TF1 a toutefois pu y entrer, des images à découvrir dans le reportage visible en tête de cet article.

La plus grande nef d’Europe est en train d’être recouverte d’une immense toile blanche, indispensable pour les épreuves olympiques d’escrime et de taekwondo, qui auront lieu dans l'édifice, cet été. "On va installer 15.000 m² d'étoiles", détaille Florencia Colombo, architecte, cheffe de projet Paris 2024 au Grand Palais.

Le voile n’est pas opaque pour continuer à distinguer par transparence les arrêtes métalliques, la structure du colosse en pleine mue.

Trois ans de construction, cinq ans de rénovation

Les portes du chantier nous ont été ouvertes pour la première fois l’été dernier. Le moment était important : 150 ouvriers se succédaient sur le chantier pour le seul test grandeur nature avant les JO. "On chronomètre toutes les activités. L'objectif est de pouvoir passer de la grande plateforme d'escrime à la plateforme de taekwondo en quatre heures exactement", expliquait Philippe Fadeau, responsable site du Grand Palais de Paris 2024.

La rénovation du Grand Palais dépasse largement le cadre des Jeux olympiques. Ces travaux sont les plus importants jamais réalisés depuis sa création, pour l'Exposition universelle de 1900. La construction de l'édifice avait duré trois ans. Cette rénovation est donc plus longue : cinq ans.

"On a désossé tout ce qui était venu polluer le bâtiment. Et maintenant on reconstruit, de la restauration de la petite mosaïque jusqu'à des travaux de gros œuvre phénoménaux", expose Daniel Sancho, directeur du projet de restauration du Grand Palais.

En octobre dernier, là encore sous l'objectif des caméras de TF1, nos journalistes avaient assisté à la pose des quatre derniers pots à feu sur le toit du Grand Palais, qui en comptera au total 28. Marie Vanderschueren, conductrice de travaux, préparait cette opération depuis deux ans. Elle nous expliquait : "On s'adapte à la géométrie de la pierre."

L'objectif de ces grands travaux est clair : retrouver l'architecture d'origine, laisser passer la lumière tout en ajoutant un nouveau système de ventilation, de chauffage, et davantage d'ascenseurs.

Finalement, en cette fin mai 2024, notre équipe effectue une dernière visite. Sous la verrière, tout devient de plus en plus concret. Les premières tribunes olympiques apparaissent, massives. "Les travaux de rénovation ont permis d'augmenter la jauge d'accueil global. On va pouvoir avoir jusqu'à 7000 spectateurs sur le site", expose fièrement Philippe Fadeau.

Les spectateurs viendront s’y installer cet été lors des JO, puis il faudra attendre un peu. Le Grand Palais, vieux de 125 ans, mais lustré, choyé et refait quasiment à neuf, devrait accueillir à nouveau du public à partir de juin 2025.