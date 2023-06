VIDÉO - "En colère", cette maire d'Eure-et-Loir se bat pour sauver son église

Cela fait dix ans que Nathalie Velin se bat, faisant face à un imbroglio administratif sans nom. "Le département qui a fait un plan patrimoine devait me donner des fonds, mais il faut une convention Drac, et la Drac refuse de me donner la convention, donc, je n'ai pas de sous", déplore-t-elle. En attendant, l'objectif est de limiter les dégâts.