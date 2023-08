VIDÉO - Plus de quatre ans après l'incendie, Notre-Dame retrouve ses couleurs

À l'intérieur, les échafaudages occupent maintenant tout le volume de la cathédrale de Paris. Les 26 chapelles qui bordent la nef et le chœur sont entièrement équipées, et seront, une à une, nettoyées et restaurées dans les règles de l’art. Les décors écrasés par la crasse revivent sous le pinceau. Des étoiles rejaillissent, la voûte redevient céleste.