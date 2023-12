VIDEO - "Les yeux dans les yeux" : d'où vient cette coutume au moment de trinquer ?

A l'occasion des fêtes de fin d'année, et notamment du Nouvel An, il est de coutume de trinquer. Mais savez-vous pourquoi certains tiennent tellement à ce que le geste soit réalisé les yeux dans les yeux ? TF1 a mené l'enquête.

Trinquer en se regardant dans les yeux est une habitude pour certains, un rituel pour d’autres. Mais savez-vous vraiment ce que signifie ce geste ? "Un signe d’amitié et de bonheur", tente de deviner une jeune femme ; "un partage entre individus", croit savoir une autre. Certains y voient plutôt un caractère superstitieux. "C’est comme marcher sous une échelle ou casser une vitre, c’est sept ans de malheur", assure ainsi une femme attablée à la terrasse d'un restaurant, dans le reportage en tête de cet article.

Une pratique du Moyen Âge

Pour comprendre le sens de cette tradition, nous avons dû remonter le temps avec un enseignant-chercheur, Grégorio Fuschillo. Trinquer dans les yeux serait en fait une pratique du Moyen Âge réservée à la bourgeoisie, même si aucun écrit ne stipule l’origine du geste.

"Trinquer est un peu comme un test de vérité. À l’époque, les empoisonnements étaient assez courants, donc pour faire confiance à l’autre, on a entrechoqué les chopes pour que les gouttes se déversent dans les verres des uns et des autres", explique-t-il. C'était donc un geste pour sonder la bonne foi de l’autre, et "celui qui allait détourner le regard était probablement un empoisonneur."

Une autre coutume, qui tend à ne jamais croiser les verres de ceux qui trinquent avec nous, serait, elle, d'origine religieuse. Elle ferait référence à l’image de la croix, qui lorsqu'elle est formée involontairement, porterait malheur.