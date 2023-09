VIDÉO - Pourquoi les fontaines de France sont de plus en plus laissées à l'abandon

Si nos fontaines disparaissent, c'est parce qu'elles n'ont plus la même utilité, comme se ravitailler en eau de qualité. "Vers le XIXe siècle, lorsque l'eau arrive dans les éviers des maisons, il n'y a plus besoin de fontaines. Sinon, des fontaines d'agrément, pour enjoliver la ville", remonte Jean-Pierre Loustaud, docteur en archéologie et spécialiste de la ville de Limoges à l'époque romaine.

Certaines fontaines sont encore protégées, comme celle visible dans notre reportage. Construite en 1892 et classée patrimoine historique, elle est composée de porcelaine, un symbole prestigieux de Limoges (Haute-Vienne). Désormais, la ville fait régulièrement apparaître des fontaines à jets d'eau, moins ornementales, mais plus ludiques.

Plus largement, les fontaines deviennent plus économes en eau et en entretien, et participent à créer de nouveaux îlots de fraîcheur en ville.