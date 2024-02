VIDÉO - Que la fête commence : le 151ᵉ carnaval de Nice placé sous le signe de la pop culture

La 151ᵉ édition du Carnaval de Nice commence ce samedi. C'est parti deux semaines de festivités hautes en couleurs, placées cette année sous le signe de la pop culture.

C'est la première sortie de ces chars fleuris piqués à la main, que l'on voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Tous les ans, Pascal en conduit un. Environ 28 chars et des centaines de carnavaliers vont assurer le spectacle. Dans les ateliers, à quelques heures de la première parade, Pierre Povigna fait un rajout de déco à la dernière minute.

Des chars hi-tech

Cette année, c'est la pop culture qui est célébrée au carnaval de Nice. Sur les chars, des personnages de film, de dessins animés, mais pas seulement. La manifestation fête sa 151ᵉ édition, mais se renouvelle sans cesse. Aujourd'hui, les monstres de polystyrène et d'acier prennent vie grâce à des systèmes électroniques. "Avec la télécommande, on a un vérin hydraulique pour monter et descendre la tête manuellement. Donc, on va rajouter un moteur pour faire des effets. On essaie de s'améliorer d'année en année", explique Vincent Povigna, un autre carnavalier.

À seize mètres de haut, des couleurs vives, la reine et le roi trônent déjà sur la place. Les touristes viennent du monde entier admirer le carnaval. Environ 200.000 spectateurs sont attendus à Nice jusqu'au 3 mars.