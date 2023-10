VIDÉO - Pourquoi dit-on "raconter des salades" ?

Inutile pourtant d'avoir fait de longues études de linguistique, les salades, c'est comme les bêtises, il y en a de toutes les tailles. Chez Yohan Grelet, maraîcher à Cébazat (Puy-de-Dôme), il y en a même beaucoup. Plus de 100.000, rien que dans un champ. Alors Yohann peut raconter les salades sans aucun problème. "C'est quand même une culture qui est très pointilleuse. Il faut choisir une bonne variété, des conditions climatiques de chaque région, on est vraiment au point sur les salades", affirme-t-il. Les salades seraient donc un peu comme les mensonges, plus c'est gros, plus ça passe. "Oui, c'est ça, pour le consommateur, plus c'est gros, mieux c'est pour lui. Et donc mieux c'est pour le consommateur et mieux c'est pour nous", assure Yohan.

Pour en être certain et y voir plus clair, le 13H de TF1 s'est plongé dans les archives de la littérature afin de remonter le temps et de retrouver les racines de ces salades. Dans le dictionnaire d'Aristide Bruant, un écrivain de la fin du XIXᵉ siècle, pour illustrer le mot bavardage, il donne toute une ribambelle de synonymes comme chichis, jactage, jactance, gaspillage et notre fameuse salade. Depuis plus d'un siècle, les salades sont donc aussi de belles paroles.