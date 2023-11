Relève de la Garde républicaine à l'Élysée : 5 choses à savoir sur le retour de cette tradition

Le site de la gendarmerie précise également les missions de la Garde républicaine, qui sont multiples. Elle est notamment chargée de la sécurité de l'Élysée, donc, mais aussi de celles de Matignon, du Quai d'Orsay, de l’hôtel Beauvau, de l'hôtel de Brienne, du Palais Bourbon, du palais du Luxembourg, du Conseil constitutionnel, et du Palais de justice.

Elle assure aussi des missions de "sécurité publique générale", "des missions éprouvantes comme la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane", ou encore des "escortes de convois sensibles". Elle est aussi chargée de la sécurisation du Tour de France depuis 1953.

On peut enfin mentionner un rôle plus formel : la Garde républicaine est chargée "d'assurer le protocole militaire lorsque le Président de la République ou des chefs d'État étrangers y sont associés", ce qui peut prendre la forme "de services à pied et d'escortes d'honneur à cheval ou à moto, notamment sur l’esplanade des Invalides et sur les Champs-Élysées". C'est aussi le rôle de "la musique de la Garde et la fanfare de cavalerie", peut-on lire.