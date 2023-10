REPORTAGE - Dans les coulisses du château de Versailles, sublimé pour ses 400 ans

Sa clé lyre posée sur les épaules, il s'apprête à faire jaillir les eaux de Versailles. Avec 22 ans de service, Adrien Renault est l'un des plus anciens fontainiers du château. Et chaque matin, c'est muni de cet outil à la forme si particulière qu'utilisaient déjà ses premiers prédécesseurs qu'il ouvre les vannes permettant de réactiver les célèbres fontaines, toutes alimentées par un réseau de canalisations et de tuyaux long de 35 kilomètres. Une tâche dont il ne se lasse pas, lui qui se retrouve quotidiennement aux premières loges d'un spectacle que viennent admirer des touristes du monde entier.

"Ce qui me plaît, c'est de voir la réaction des gens, les 'wahou', les applaudissements", explique-t-il dans le reportage du JT de 13H à retrouver en tête de cet article. "J'adore qu'ils s'émerveillent de ce qu'on est capables de garder et de pérenniser dans notre pays." Et de fait, certaines parties du château n'ont pas changé depuis 400 ans.