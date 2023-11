REPORTAGE - Les secrets de la cathédrale byzantine de Périgueux

C'est un point de vue dont vous pourriez rêver, insolite et totalement inattendu. Se perdre entre les dômes de la cathédrale Saint-Front de Périgueux, la plus grande cathédrale byzantine de l'Hexagone. Depuis peu, tout le monde peut tenter l'expérience. Et vous l'ignorez sans doute, ici, il n'y a aucune charpente.

Cette visite des toits de l'édifice nous faisait très envie. Mais le temps se gâte. Nous choisissons donc de nous réfugier dans le clocher, dans le sillage de l'organiste de l'édifice. Il faut se frayer un passage.