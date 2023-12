REPORTAGE - Reconstruction de Notre-Dame de Paris : les statues renaissent au sommet de la cathédrale

TF1 grimpe à 45 mètres de hauteur, au sommet de Notre-Dame de Paris, qui vient de retrouver la première de ses statues. La pose est extrêmement délicate, périlleuse même. Reportage aux côtés de ceux qui œuvrent à cette renaissance.

"C’est la période du chantier où il se passe tous les jours quelque chose d’extraordinaire", s’enthousiasme Philippe Jost, président de l’établissement public chargé de la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. "Ce sont de très beaux moments, symboliques, qui sont des accomplissements."

Sous ses yeux émus, et devant les caméras de TF1, l'emblématique statue du Christ ornant le pignon Sud depuis deux siècles, mesurant 2,60 mètres et pesant une tonne et demie, longuement restaurée et consolidée après avoir été endommagée par le brasier du 15 avril 2019, puis propulsée dans les airs par une grue, a finalement, et délicatement, repris sa place, à 45 mètres de hauteur.

Des esquisses au remodelage

Il a fallu deux années entières pour aboutir à ce résultat. Première étape du retour attendu, à présent imminent, des 1000 visages. Ceux des gardiens historiques de Notre-Dame, galerie de portraits, de monstres et de saints, taillée dans le calcaire tendre du bassin parisien, qui viennent aussi d'être restaurés.

Avant cela, tout avait commencé sur le papier. Sur des esquisses recomposant au plus près les œuvres réalisées par l’architecte Viollet-le-Duc au milieu du XIXe siècle. "C’est tout un travail de recherche, pour rester le plus possible dans l’esprit", témoigne, crayon en main, la sculptrice Fanny Pieplu, dans l'atelier au pied de la cathédrale, où l’on a recueilli les statues sauvées du feu.

Ici, en plus des chimères et des anges, parmi les plus imposantes, on restaure ou on reproduit aussi des dizaines de gargouilles et des centaines de petits personnages abîmés, qui iront repeupler les tourelles, les colonnes, les balustrades ou les pinacles. Nombre de ces œuvres ont dû être totalement refaites.

Après le dessin, suit le modelage. "On crée un modèle qui devra être validé par l’architecte, ensuite la pierre sera commandée à la bonne taille et le sculpteur reproduira le modèle dans la pierre", détaille Victor Péchereau, l’un des sculpteurs de l’atelier Jean-Loup Bouvier.

C’est exactement comme si elle avait été faite au XIXe Fanny Pieplu, sculptrice

La pierre s’attaque d’abord au ciseau pneumatique, pour la dégrossir, avant que la machine de mise au point, chef-d'œuvre d’équilibre et de précision utilisé depuis près de deux siècles, ne restitue le volume des statues au centimètre près. "C’est exactement comme si elle avait été faite au XIXe", assure Fanny Pieplu.

Et, de longs mois de labeur plus tard, on installe l’œuvre dans un filet servant à l’accrocher à la grue… C’est l’envol. En l’occurrence, celui du Christ. Presque un déchirement pour la sculptrice : "On les a quand même eu sous le nez pendant un moment, donc s’y est attaché." Désormais, ces statues s’offriront de nouveau, dans une lumière de début d’hiver, au ciel de Paris. C’est une résurrection.