VIDÉO - Thé, soie, caviar... Les secrets des trésors "made in China"

La Chine est une terre de traditions et de savoir-faire millénaires. Suzhou, la Venise d'Orient, est le berceau mondial de la soie. Dans une filature, les vers sont mis à rude épreuve. Dans chaque cocon, il y a un immense fil de plus de 800 mètres de long. "Et en plus, on peut manger le ver, c'est très bon pour la peau", indique une ouvrière. Pour les Chinois, la plus précieuse de toutes les soies est la soie Xiang Yun, elle est ocre d'un côté et noire de l'autre. Des mois de travail sont nécessaires pour lui donner cette double couleur. C'est pourquoi c'est l'un des tissus les plus chers du monde : 800 euros le mètre.