VIDÉO - Le savoir-faire des gantiers de Millau bientôt inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco ?

Le geste doit être précis et l'œil concentré. Dans un atelier presque centenaire, on fabrique l'un des trésors de la maroquinerie : les gants de Millau. À l'origine de ces pièces d'exception, un cuir d'agneau, choisi avec le plus grand soin. Une affaire de famille, et un matériel qui se transmet de génération en génération depuis bientôt cent ans.