VIDÉO - Vacances : la carte postale se redessine

Des cartes postales, il en existe de toutes les sortes : des paysages, des drôles ou des beaucoup plus légères. Peu importe, elles sont toujours dans le coup pour Géraldine, qui en envoie souvent avec "un petit mot, à la famille, aux amis", explique-t-elle au 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Mais au fil des années, la carte de notre enfance a perdu du terrain au profit des supports plus graphiques. Le commerçant rencontré par nos journalistes en vend plus de 20.000 par an, il en a fait le constat. "La classique se vend peut-être un peu moins bien, (...) maintenant les clients vont mettre un peu plus cher mais sur moins de produits", détaille-t-il.