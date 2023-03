VIDÉO - Toulouse confondue avec Albi : la boulette de Qatar Airways amuse les habitants

À Toulouse, à 70 kilomètres d'Albi, il est impensable de confondre les berges du Tarn et de la Garonne. La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi et la basilique Saint-Sernin de Toulouse non plus... normalement. Mais il a fallu une simple conférence de presse pour offusquer beaucoup de monde. Mais si les Toulousains sont contrariés, les Albigeois, eux, sont très flattés. "C'est une bonne idée parce que c'est vrai que quand on voyage et qu'on dit qu'on vient d'Albi, les gens connaissent la cathédrale", s'amuse une passante.