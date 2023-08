VIDÉO - Toulouse : l'incroyable déplacement d'un monument historique

Pour atteindre le point où il sera entreposé, le bâtiment va réaliser une rotation de 90 degrés entre des platanes. Il va ensuite effectuer un déplacement de 35 mètres sur des remorques jusqu’à un socle en béton. Une longue opération puisque le monument ne se déplace que de la moitié d'un kilomètre par heure. Avant cela, il a fallu passer par plusieurs phases : le monument, dont la construction s'est étalée entre 1923 et 1928, a dû être protégé en juillet dernier avec une structure métallique de plus de 600 tonnes. Une technologie choisie pour "pouvoir soulever le bâtiment par ses fondations, pour porter le monument sans lui appliquer aucune contrainte", détaille Thibault Danho, ingénieur travaux chez Bouygues.

La semaine dernière, 20 employés ont procédé au levage, une phase particulièrement minutieuse. "On a été par étape de 10 cm par 10 cm, et à chaque fois qu'on est montés de 10 cm, on est venus vérifier que le monument n'avait pas bougé, que la structure qui le tient et qui l'entoure n'a pas bougée", précise Jean-Jacques Laporte, directeur d'opérations pour Tisséo.