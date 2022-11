Tourisme : sous les vignes, l'autre trésor du champagne

Il y a d’abord ce que l’on voit, des milliers d’hectares de vignes aux couleurs ocre et rouille en cette saison, et des grandes maisons connues dans le monde entier. Et puis, il y a ce qui se cache sous terre.

Sous les pavés de l’Avenue de Champagne à Epernay (Marne), il faut imaginer 110 kilomètres de caves. C’est la distance exacte qui la relie la ville à Paris. Il fait onze degrés toute l’année, quelle que soit la température en surface. Les bouteilles vont y rester parfois une dizaine d’années pour vieillir dans des conditions idéales. La mission du chef de cave est d’assurer la continuité du champagne.