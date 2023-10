Les secrets de la patate douce

Octobre est un moins idéal pour la récolter. La patate douce est prête à être cueillie, dès que ses feuilles commencent à jaunir, généralement entre septembre et novembre. Ce légume, étonnant, qui peut parfois pousser à plus de quarante centimètres sous terre est l'un des plus anciens du monde. "Il existait déjà en Amérique du Sud, il y a plus de 8 000 ans", explique dans le reportage en tête de cet article, Thierry Gabet, jardinier.