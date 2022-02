Tout est prêt pour fêter le citron à Menton

Dans les jardins de la ville, les motifs d'agrumes prennent forme. Comme dans une fourmilière, de petites mains s'activent pour accrocher un par un les citrons et les oranges. Sur d'immenses structures métalliques, ils sont les artisans de la fête et en sont fiers. "On est content de faire plaisir aux autres" ; "Je suis une mamie retraitée, on est une bonne équipe et franchement, c'est sympa. En plus il fait beau", témoignent les travailleuses.