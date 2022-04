Traditions de Pâques : l’agneau des Cévennes

Ce qui rend l'agneau de Lozère inimitable, c'est aussi l'alimentation de sa mère : pâturage durant une grande partie de l'année et fourrage et céréale de la ferme le reste du temps. Et voici un plat que le chef étoilé Cyril Attrazic, enfant du pays de Lozère, aime mettre en valeur simplement : une fleur variée, des produits nobles et locaux et l'agneau de Lozère. Laissez cuire à 90 °C toute la nuit, fondant et arôme garantis.