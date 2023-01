Travail au rez-de-chaussée, domicile au premier : à la découverte du traditionnel chalet savoyard

Les petits dorment encore. Par chance, l'étable et l'habitation ne sont séparées que par un niveau. "Ça permet en même temps de travailler avec elles et de venir les choyer un peu dans la journée quand on en a envie", témoigne Airelle.

Juste le temps de monter à l'étage et de réveiller les enfants. L'heure du petit-déjeuner a sonné. Il est 7h15 quand Airelle quitte le chalet pour débuter sa seconde journée de travail d'aide à domicile. Pendant que Vincent emmène Quentin, l'aîné, au ramassage scolaire, Baptiste profite d'une vue à couper le souffle.