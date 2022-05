Trésors du Moyen Âge : à la découverte de la royale cathédrale de Reims

À l'intérieur de la cathédrale, tous les détails nous ramènent 800 ans en arrière. Et voici celui qui leur fait face tous les jours : le père Jean-Pierre Laurent. Ce dernier officie ici depuis plus de dix ans. "Ce qui est propre à Reims, ce sont toutes ces statues qui entourent le portail et la rose qui se trouve juste au-dessus. Ça n'existe pas ailleurs", lance-t-il. Les sculpteurs du Moyen Âge ont décrit à leur manière des scènes de l'évangile. Certains font encore écho qu'aujourd'hui. Devant tous ces trésors, difficile de ne pas être pris par l'émotion.