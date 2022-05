Trésors du Moyen Âge : la cité d’Aigues-Mortes

On la surnomme "la perle de l'Occitanie". Voici Aigues-Mortes, une cité médiévale située au sud du Gard. Ses remparts possèdent six tours et dix portes. A l'origine, il devait protéger les habitants contre les envahisseurs et les inondations. A 26 ans, Océane se passionne pour ce lieu. Celui qui a fondé la ville d'Aigues-Mortes, c'est Saint-Louis. A l'époque, il l'a construite pour pouvoir faire du commerce et faire en sorte que les marchandises qui viennent d'Orient et d'Afrique puissent passer par le port pour entrer dans l'Hexagone.