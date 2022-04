Un réveil au son des crécelles en Lorraine

Le soleil est à peine levé ce vendredi matin, que le village se réveille avec un bruit crépitant. Les crécelles à mouliner, à marteau ou avec caisse de résonance ont été sorties des placards pour faire entendre leur musique. Comme le veut la tradition, elles retentissent chaque matin à la veille de Pâques, pour annoncer l'Angélus. "Comme les cloches sont parties à Rome et qu'elles reviennent le jour de Pâques, on les simule pour réveiller les gens", explique cet habitant. Et ça fonctionne. Cette dame n'a pas voulu manquer la petite procession.