VIDÉO - "Une œuvre qui va traverser les âges" : jusqu'à huit ans de travail pour ces tapis d'exception

Ce sont des tapis qu'il est impossible de détenir chez soi. Il faut jusqu'à huit ans de travail pour réaliser une pièce. Chacune d'elles est destinée à habiller les hauts lieux de l'Etat.

Sur les immenses métiers à tisser de la manufacture nationale de la Savonnerie de Lodève, dans l'Hérault, chaque tapis se fait à la main, millimètre par millimètre. Il aura ainsi fallu près de cinq années de travail pour réaliser l'œuvre unique qui ornera bientôt la bibliothèque du palais de l’Élysée. Dans cet atelier, les derniers coups de ciseaux qui achèvent chacun d'un de ces tapis d'art sont célébrés comme une fête.

Et pour cause : ils font appel à une technique qui n'a pas changé depuis des centaines d'années, à savoir tisser puis tondre avec des ciseaux pour laisser apparaître les motifs. "C'est comme un musicien qui va jouer avec son instrument une partition, chaque musicien le fera différemment avec son propre ressenti mais par contre on suit bien les notes", illustre Anne, lissière au sein de la manufacture de Lodève. Cette musique se joue dans cet atelier depuis 1964.

"Un peu de nous qui va nous survivre"

A l'époque, 50 femmes de harkis, installées ici après la guerre d'Algérie, créent les premiers tapis de Lodève grâce à leur savoir-faire. Aujourd'hui, grâce au niveau de compétence acquis, les tapis d'exception réalisés au sein de l'atelier habillent les bureaux d'Emmanuel Macron ou encore le ministère de la Culture.

Chaque pièce vaut des centaines de milliers d'euros, mais dans cet atelier, on ne parle pas de rentabilité. Les lissiers sont fonctionnaires et chaque création est destinée à habiller les hauts lieux de l’État. "C'est une oeuvre qui va traverser les âges, quelque part on a un peu de nous qui va nous survivre", se réjouit Benoit.