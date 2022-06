Une région, un instrument : la bombarde bretonne

Il existe 150 bagads en Bretagne et à travers le monde. Tous ont besoin d’instruments de qualité. Parfois, certains musiciens font appel à des luthiers. Rudy Le Doyen, luthier de Plougras (Côtes-d’Armor), est à la fois artisan et musicien. Dans sa campagne armoricaine, il fabrique des instruments bretons, dont des bombardes, depuis plus de 20 ans. La taille du cône sur l’instrument influe sur la tonalité du son qu'il produit. La bombarde résonne plus de deux siècles en Bretagne. Leur son est unique et puissant, transmis de génération en génération.