Une région, un instrument : la craba d'Occitanie

Immersion dans l'ambiance médiévale du village de Cordes-sur-Ciel au son de l'un des instruments les plus originaux de la région. On en jouait déjà au XIVe siècle. Un instrument oublié au fil des siècles que Daniel Loddo, un passionné de musique traditionnelle, a fait renaître. Ils sont nombreux à être passionnés par la musique d'antan. Rencontre avec Fabrice Rougier et sa flûte au nom particulier. "C'est un instrument très ancien", a-t-il affirmé.