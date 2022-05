Une transhumance traditionnelle à Chambord

Pour la tonte annuelle, des collégiens sont venus découvrir la solognote, une race ancienne de la région. On compte 70 brebis et près de 100 kilos de laine sont à prélever ce vendredi matin. "On dirait qu'on va s'en servir pour faire un oreiller parce que c'est tout douillet", "on dirait que c'est de la barbe à papa, c'est comme des cheveux bouclés", racontent les enfants.