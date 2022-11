Unesco : la baguette, bientôt inscrite au patrimoine mondial de l'humanité ?

Aux yeux du monde, elle est un symbole fort de la France, au même titre que la Tour Eiffel. "Quand on dit baguette, on pense tout de suite à la France", confie d’ailleurs un étranger. Cette notoriété n’est pas nouvelle. La baguette aurait commencé à faire parler d’elle au XVIIIe siècle. La légende attribue l’idée aux boulangers de Napoléon Ier. Ils auraient créé un pain allongé, plus facile à transporter pour nourrir les soldats.