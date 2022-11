Unesco : tout juste sacrée, découvrez la baguette française en chiffres

"Vive la baguette, et vive le bon pain !". Emblème dans le monde de la vie quotidienne des Français, menacée par l'industrialisation, la baguette de pain a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco ce mercredi 30 novembre. L'organisation, qui honore avant tout des traditions à sauvegarder plus que les produits eux-mêmes, a ainsi distingué les savoir-faire artisanaux et la culture entourant cet élément incontournable des tables françaises.

Mais le mieux pour en parler, c’est de demander directement aux Français. "C’est croquant, c’est croustillant, c’est bon ! ", résume, au micro de TF1, un client rencontré à la sortie d'une boulangerie parisienne, dans la vidéo en tête de cet article. Une distinction qui fait aussi, bien évidemment, la fierté des boulangers, qui voient ainsi leur artisanat reconnu. Les Français lui vouent une véritable passion, comme en témoignent ces chiffres édifiants.