VIDÉO - Une collection au bout du fil : un Corrézien ouvre un musée du téléphone dans son garage

Devenu collectionneur, René se lance dans l'aventure des téléphones et entraîne avec lui ses copains. En compagnie de Didier, il sillonne la Corrèze et les départements voisins. Ancien comptable, René ne compte plus ses heures dans son atelier. Même si les appareils ne peuvent plus fonctionner, l'important est de leur redonner leur aspect d'origine. Trente-cinq ans de collection, 500 téléphones, et plus aucune place pour les voitures.