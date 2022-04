Venise : ils sauvent des trésors en péril

À l'abri des regards, lui et ses collègues travaillent à réparer les outrages du temps, au chevet des mosaïques foulées par tant de visiteurs. "La basilique est située sur la partie basse de la ville. Elle est particulièrement exposée au phénomène de la montée des eaux, l'acqua alta. Le contact permanent avec le sel et l'humidité pose de gros problèmes", fait savoir Alberto Contessi, restaurateur.