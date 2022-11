VIDÉO - Ils fêtent l'arrivée du Beaujolais nouveau

Et s'il y a les couche-tard, il y a les lève-tôt. En effet, Bruno est l'un des clients de ce caviste. Il est venu ce jeudi matin dès son ouverture. "Ça part très vite ici ! Ils ont des bonnes bouteilles, alors il faut être là à l'heure !", explique-t-il. Il faut dire que certains Beaujolais nouveaux n'ont plus à rougir et certains sont même devenus des vins de garde. Au total, 800 bouteilles partiront, toutes, à partir de dix euros le flacon. "Il y a toujours eu des bons Beaujolais nouveaux, il y a eu des excès, mais aujourd'hui il y a des paquets de vignerons qui font des trucs incroyables", explique un caviste lyonnais.

Dans les restaurants, c'est aussi un grand jour qui attire les clients. Chaque année, ce bistrot se transforme en ferme pour l'occasion. "Toutes les années, simple à mettre en place, difficile pour le nettoyage", sourit ce gérant.