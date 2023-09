VIDÉO - Vieux-Ferrette : ces fromages d'Alsace sont servis aux plus prestigieuses tables

Vieux-Ferrette est une petite commune du Haut-Rhin, située tout près de la Suisse. Elle compte 600 habitants seulement, mais c'est une capitale du fromage. Dans leur caveau, Jean-François et Bernard Anthony ont une mission : goûter les trois merveilles qui seront servies lors d'un prochain banquet. Finesse, délicatesse et puissance, père et fils sont tous les deux à la recherche d'un équilibre parfait. Les fromages qu'ils affinent avec talent se retrouvent dans de nombreux restaurants étoilés, mais aussi sur les tables des célébrités.