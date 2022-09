Visiter les monuments avec son portable

Guide touristique pendant 20 ans, Olivier d'Avesnes est parti d'un constat simple. La nouveauté s'adresse aux touristes, comme à ce couple d'Autrichiens plus habitué aux guides et aux cartes. Les Rennais sont également intéressés. L'application répond à une demande de l'Office du Tourisme. Elle vit en complément des activités proposées comme les visites guidées. Au Pôle Tourisme - Destination Rennes, on espère 10 000 téléchargements cette année.