VIDÉO - Ces incroyables piscines sont ouvertes à tous

Le style Art Déco, on le retrouve à 500 kilomètres de là, en Bretagne. Ce bâtiment somptueux, c'est la piscine la plus connue et la plus ancienne de Rennes (Ille-et-Vilaine). Avec ses tuiles et ses touches colorées, l'apparence de la piscine Saint-Georges se rapproche des bains de l'Antiquité. Construite en 1925, sa décoration est raffinée. En effet, le maire de l'époque avait mis le paquet : 2 millions de francs, soit 190 millions d'euros aujourd'hui. Le premier objectif de l'édile, c'était d'apporter un peu plus de propreté à la commune. "Tout ça, c'est une vraie révolution hygiénique parce que les salles de bain ne sont pas présentes dans tous les logements à l'époque. On n'a pas cette coutume encore de se laver très régulièrement. Et là, la piscine oblige", nous explique Gilles Brohan, animateur de l'architecture et du patrimoine à Rennes. Suivant cette logique, la mosaïque choisie est très facilement lavable, et surtout magnifique.