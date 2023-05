VIDÉO - Votre plus beau marché 2023 : découvrez les étals de Garéoult, finaliste de la région PACA

Pour vous aider à faire votre choix, on commence avec un petit nouveau dans la compétition : le marché de Garéoult, pour la région Paca. Des allées pleines de sourires, de sifflements, de gouaille aussi, avec l'accent en prime. La bonne humeur, c'est le premier atout de ce marché. Il faut bien sûr venir le ventre vide, car vous allez en goûter des spécialités locales !

Sur place, la boulangère produit le blé qui lui sert à confectionner son pain. "On le monde à notre moulin et deux à trois fois par semaine, on fait notre farine, ce qui fait qu'elle est entièrement fraiche", explique la commerçante. Pour accompagner nos tranches de pain, direction l'un des produits emblématiques de ce marché : les fromages de chèvre d'un village ancré dans la tradition du pastoralisme. "Extraordinaire", selon des clients, qui louent son petit goût d'herbes de Provence. À moins que vous ne soyez davantage porté vers la brousse, une autre spécialité locale proche du brocciu corse.