Voyage sous terre

Vue du ciel, la région, plate comme une assiette, cache bien son jeu. Le Nord, le Pas-de-Calais et la Picardie ont longtemps enfoui leurs histoires. Et pour cause, les Hauts-de-France sont en fait un gruyère fait de plusieurs kilomètres de galeries, de souterrains ou de caves. Ici, la petite comme la grande histoire s'est souvent déroulée en sous-sol.